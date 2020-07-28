Амурские школьники посетят исторические города России

Школьники Амурской области отправятся по трём маршрутам в рамках национальной программы детского туризма «Моя Россия». Участниками мероприятия станут одарённые дети в возрасте 10-17 лет.

Исторические города посетят более 100 амурских учащихся детских школ искусств, творческих коллективов учреждений культуры, а также победители олимпиад и конкурсов.

В 2020 году Амурской области выделена 121 квота для талантливых ребят по трём маршрутам: «Серебряное ожерелье. Великий Новгород», «Моя Москва», «Город-герой Ленинград».

Как сообщает правительство области, расходы на проведение культурной программы, а также организацию питания и проживания будут осуществляться за счёт средств федерального бюджета. Транспортные расходы, а также страхование учащихся производятся за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных источников и/или средств родителей.



Поездка состоится при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.