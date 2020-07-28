С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры

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Губернатор Василий Орлов, во время прямого эфира в Инстаграм-аккаунте, рассказал подписчикам о снятии ряда ограничений. Так, с 1 августа заработают кафе и кинотеатры.

Глава региона подчеркнул, что ограничения по времени работы также снимается, однако необходимо соблюдать санитарные требования от Роспотребнадзора. Подписчиков Василия Орлова волновал также вопрос работы музыкантов и певцов в ресторанах.

– Никаких препятствий по работе музыкантов не вижу. Если будут соблюдены все требования и не будет большого скопления людей на небольшой территории, тогда нет никакой проблемы. В противном случае, будут приниматься меры. Социальная дистанция касается и кинозалов. Нужно понимать, что мы ни со зла «закрываем» экономику, это превентивные меры, чтобы количество заболевших и умерших не росло с геометрической прогрессией, – отметил губернатор.

Вместе с тем, закрытыми остаются ночные клубы, поскольку в этих заведениях сложно соблюдать дистанцию в полтора-два метра, рекомендованную специалистами.