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28июля
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сегодня, 11:54 2

С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры

С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры
Фото: Амур.инфо

Губернатор Василий Орлов, во время прямого эфира в Инстаграм-аккаунте, рассказал подписчикам о снятии ряда ограничений. Так, с 1 августа заработают кафе и кинотеатры.

Глава региона подчеркнул, что ограничения по времени работы также снимается, однако необходимо соблюдать санитарные требования от Роспотребнадзора. Подписчиков Василия Орлова волновал также вопрос работы музыкантов и певцов в ресторанах.

– Никаких препятствий по работе музыкантов не вижу. Если будут соблюдены все требования и не будет большого скопления людей на небольшой территории, тогда нет никакой проблемы. В противном случае, будут приниматься меры. Социальная дистанция касается и кинозалов. Нужно понимать, что мы ни со зла «закрываем» экономику, это превентивные меры, чтобы количество заболевших и умерших не росло с геометрической прогрессией, – отметил губернатор.

Вместе с тем, закрытыми остаются ночные клубы, поскольку в этих заведениях сложно соблюдать дистанцию в полтора-два метра, рекомендованную специалистами.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    15 минут назад

    Когда откроют налоговую на Горького 240,даже спросить,через дверь,закрытую,надо орать,чтоб ,услышали,что,за каста такая особенная?

  • амурская алена

    амурская алена
    10 минут назад

    Работники налоговой,сидят,в зале практически ,НИКОГО НЕТ,это как называется,неплохо устроились,предварительная запись,на 2 недели разобрана,а в залах никого нет.

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