В Белогорске выпускник гимназии № 1 сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

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В Белогорске появился еще один 100-балльник по итогам сдачи единого государственного экзамена по физике. Как сообщили в комитете по образованию и делам молодёжи, с результатом 100 баллов сдал ЕГЭ выпускник гимназии № 1 Максим Дударь.

― 13 июля ЕГЭ по физике сдали 99 детей, ― рассказала председатель комитета по образованию и делам молодёжи Ирина Губина. ― Средний балл составил 50,5. К сожалению, в этом году не всем удалось перейти порог. 5 участников не набрали нужное количество баллов. В этот день экзамены сдавали дети всех школ Белогорска. Так, в школе № 4 максимальный балл составил 85, Гимназии № 1 ― 100, в школе № 17 ― 80 и в школе № 200 ― 87 баллов. Ребята очень переживали, но в целом в нынешнем учебном году успеваемость учащихся выше, чем в прошлом. В 2019 году средний балл по ЕГЭ по физике составил 44,2.

Ранее сообщалось, также 13 июля 45 выпускников белогорских школ сдавали ЕГЭ по истории. Средний балл составил 50,7. Максимальное количество баллов набрали учащиеся школ № 4 (максимальный балл 96), школы № 200 (максимальный балл 92) и школы № 17 (максимальный балл 88).



― Теперь ждем результаты ЕГЭ по обществознанию. В ближайшее время должны получить их, ― добавила Ирина Губина. – Очень переживаем и надеемся на высокие результаты.