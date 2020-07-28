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Василий Орлов: «Детсады Приамурья начнут работать в полную силу с 1 августа»

Василий Орлов: «Детсады Приамурья начнут работать в полную силу с 1 августа»
Фото: unsplash.com

О работе детских садов без ограничений объявил губернатор Василий Орлов во время прямого эфира в своём Инстаграм-аккаунте.

– На заседании штаба мы приняли решение открытии дошкольных учреждений. Однако у муниципалитетов есть возможность ограничить посещение детских садов. Причина – не только эпидобстановка, но и плановые ремонтные работы, которые проводятся в летнее время. В любом случае, детсады должны работает с соблюдением всех мер безопасности, которые предлагает Роспотребнадзор, – подчеркнул глава региона.

Напомним, дошкольные учреждения области работают в режиме «дежурных групп» с конца марта. Позже правила посещения детских садов начали постепенно смягчать. Если раньше посещать их могли только дошкольники, чьи родители заняты на предприятиях с непрерывной деятельностью, то теперь ходить туда могут все дети, чьи родители вынуждены выйти на работу.

По мере снятия ограничений, вызванных эпидобстановкой, начали открываться детские сады в некоторых муниципалитетах региона.

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#дети #областная власть #образование

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