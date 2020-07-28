Зейским особенным подросткам помогут адаптироваться к обычной жизни

Фото: summer2020.informatics.ru

В городе Зея с 17 по 30 августа начинает работу летняя смена «Я сам». Её будут посещать 15 подростков с ограниченными возможностями здоровья, передаёт администрация города Зеи.

Педагоги ставят перед собой цель развить в ребятах ответственность и самостоятельность. Кроме того, их научат вливаться в коллектив и выстраивать общение со сверстниками, также подросткам помогут найти себя в профессии и жизни.

Программа смены предусматривает приготовление простых блюд (полезные конфеты, печеный картофель); воспитание культуры тела, куда входит правильное питание и здоровые привычки; личная гигиена, где ребята встретятся с профессиональным парикмахером, врачом и косметологом.

Также подростков научат пришивать пуговицы и заплаты, познакомят с некоторыми профессиями – их сводят на экскурсии в швейную и столярную мастерские и библиотеку. В течение смены проведут мастер-классы по изготовлению букета из конфет, фигурок из шаров, выжиганию и росписи столярных изделий.

Помимо этого, с 27 июля по 28 августа продолжается работа профориентационного проекта «Ступени». В нём принимают участие более 20 подростков из «группы риска» в возрасте от 14 до 16 лет.

Программа предусматривает проведение тренингов, профориентационных игр, экскурсий, встреч с интересными людьми, мастер-классов. Также занятий в мастерской профориентации «Я сам» по направлениям: анимация (организация и проведение праздников) и журналистика.