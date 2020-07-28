К Земле приближается астероид размером с футбольное поле
5 августа на максимально близком расстоянии от Земли пройдёт астероид 2009 PQ1, размеры которого сопоставимы с параметрами футбольного поля — от 84 до 190 метров, сообщает РИА «Новости».
Сообщение о приближающемся астероиде появилось на сайте одного из подразделений НАСА. Ориентировочно космический объект будет находиться на минимальном расстоянии от нашей планеты, которое составляет семь дистанций луны от Земли, 5 августа в 19:35 по московскому времени.
Впервые этот астероид был обнаружен в августе 2009 года и отнесён к группе «Аполлонов». Это значит, что его трассы полёта проходят через орбиту Земли. Предположительно в следующий раз объект пройдёт на таком расстоянии от планеты в 2137 году.
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