В Москве врачи и учителя зарабатывают на 50% больше, чем в регионах

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На 50% больше, чем в регионах, в столице России могут зарабатывать врачи, учителя водители, охранники и продавцы. Если в Москве и Подмосковье водителям готовы платить в среднем около 79 тысяч рублей, то, например, в Челябинске и Уфе это будет 50 тысяч. Повыше у нас на Дальнем Востоке - 67 тысяч в среднем.

Врачи в столице зарабатывают в среднем 101 тысячу рублей, тогда как в Питере — это всего лишь 49 тысяч. А самые низкие зарплаты у медиков в Екатеринбурге, в среднем, 35 тысяч рублей. Педагоги больше всего зарабатывают в Подмосковье - 69 тысяч, в Омске - 59 тысяч и Москве - 48 тысяч. Меньше всего снова в Екатеринбурге, где средняя учительская ставка составила 24 тысячи рублей, пишет «РИА».







Для наглядности подытожим:



Средняя зарплата врача



101 тысяча в Москве — максимальная



35 тысяч в Екатеринбурге — минимальная



Средняя зарплата учителя



69 тысяч Подмосковье — максимальная



24 тысячи в Екатеринбурге — минимальная



Средняя зарплата водителя



79 тысяч в Москве и Подмосковье — максимальная



50 тысяч в регионах — минимальная



Средняя зарплата охранника



48 тысяч в Москве — максимальная



30 тысяч в регионах — минимальная



Средняя зарплата продавца



45 тысяч в Москве — максимальная



22 тысячи в Н. Новгороде — минимальная