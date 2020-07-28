В Москве врачи и учителя зарабатывают на 50% больше, чем в регионах
На 50% больше, чем в регионах, в столице России могут зарабатывать врачи, учителя водители, охранники и продавцы. Если в Москве и Подмосковье водителям готовы платить в среднем около 79 тысяч рублей, то, например, в Челябинске и Уфе это будет 50 тысяч. Повыше у нас на Дальнем Востоке - 67 тысяч в среднем.
Врачи в столице зарабатывают в среднем 101 тысячу рублей, тогда как в Питере — это всего лишь 49 тысяч. А самые низкие зарплаты у медиков в Екатеринбурге, в среднем, 35 тысяч рублей. Педагоги больше всего зарабатывают в Подмосковье - 69 тысяч, в Омске - 59 тысяч и Москве - 48 тысяч. Меньше всего снова в Екатеринбурге, где средняя учительская ставка составила 24 тысячи рублей, пишет «РИА».
Для наглядности подытожим:
Средняя зарплата врача
101 тысяча в Москве — максимальная
35 тысяч в Екатеринбурге — минимальная
Средняя зарплата учителя
69 тысяч Подмосковье — максимальная
24 тысячи в Екатеринбурге — минимальная
Средняя зарплата водителя
79 тысяч в Москве и Подмосковье — максимальная
50 тысяч в регионах — минимальная
Средняя зарплата охранника
48 тысяч в Москве — максимальная
30 тысяч в регионах — минимальная
Средняя зарплата продавца
45 тысяч в Москве — максимальная
22 тысячи в Н. Новгороде — минимальная
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