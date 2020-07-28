Смертельное ДТП в Сковородинском районе: самосвал вылетел с дороги

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В Приамурье накануне произошло серьезное ДТП. В Сковородинском районе самосвал вылетел с дороги. Водитель погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, авария произошла 27 июля в 12:30. 48-летний водитель, управляя автомобилем Shacman, не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.