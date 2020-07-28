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28июля
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сегодня, 10:19 1

В парке Дружбы построят скейт-парк

В парке Дружбы построят скейт-парк
Фото: благовещенск.рф

В благовещенском парке Дружбы построят скейт-парк. Специалисты уже приступили к разработке проекта будущего сооружения. Площадка расположится рядом с «Китайской стеной» со стороны Новотроицкого шоссе. Как сообщает официальный Инстаграм-аккаунт мэрии, для строительства выбрана территория, расположенная в отдалении от жилых домов, чтобы молодёжь не мешала жителям.

Скейт-парк будет предназначен для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах. Предполагается, что он будет спроектирован таким образом, чтобы спортсмены различных дисциплин не мешали друг другу заниматься. Для этого парк разделят на две зоны: стрит-зона будет имитировать городскую среду, флэт-зона со свободным от фигур пространством и оборудованием для тренировок начинающих спортсменов.

По предварительной информации, на новой спортивной площадке планируется установить флайбокс, разгонку, фанбокс-книгу с пирамидой, кинковой гранью и рейлом, волну, рейл, грайнд бокс, мэнуал бокс и радиус.

– Скейтплощадка будет востребована среди молодых людей. Скейтбординг популярен, все ребята хотят кататься, прыгать, делать трюки. Но так как сейчас в микрорайоне нет скейт-парка, подростки у нас прыгают в беседке, портят ступени. Ещё одно место, которое они используют – остановка. Были случаи, когда подростки прыгали со ступеней остановки прямо на проезжую часть. Поэтому возникла необходимость скейт-парка, чтобы было место, где бы молодые люди могли оттачивать свое мастерство в безопасных условиях, – рассказала директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Новый скейт-парк станет вторым в Благовещенске. Первый находится на территории ОКЦ. Эти общественные площадки предназначены в основном для подростков и молодежи. По словам разработчика проекта, скейт-площадки в парке Дружбы будет бетонное основание, она будет освещена и огорожена.

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#отдых #спорт #строительство

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    15 минут назад

    Надолго? Очередное поле деятельности для, так называемых вандалов?ов

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