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28июля
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В Райчихинской больнице купили велотренажёр для реабилитации людей после инсульта

В Райчихинской больнице купили велотренажёр для реабилитации людей после инсульта
Фото: райчихинск-мо.рф

Более двух миллиардов рублей в 2020 году планируется потратить на реализацию задач, поставленных национальным проектом «Здравоохранение» в Амурской области. Улучшение медицинских учреждений в рамках проекта предусмотрено и для города Райчихинска. Здесь для городской больницы закупается современное качественное оборудование и проводится капитальный ремонт медучреждений, сообщает пресс-служба городская администрация Райчихинска.

В Приамурье особое внимание уделяется развитию и улучшению детского здравоохранения, которое предусматривает создание современной медицинской инфраструктуры для помощи детям. Так, в августе 2020 года в Райчихинске пройдёт аукцион по отбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта детской городской поликлиники. С победителем заключат переходящий на 2021 год контракт. На сегодняшний день уже изготовлена проектно-сметная документация для будущего ремонта.

В этом году все регионы страны столкнулись с новым опасным вирусом — COVID-19, — лечение которого стало первостепенной задачей всего медицинского персонала страны. С целью своевременной и эффективной помощи заболевшим короновирусной инфекцией в Райчихинском, фонд обязательного медицинского страхования выделил 900 тысяч рублей. Средства пошли на ремонт двух наркозно–дыхательных аппаратов в реанимационно–анестезиологическом отделении ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ».

Кроме того, для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи отделению скорой медицинской помощи городской больницы Райчихинска выделили реанимобиль.

Первичному сосудистому отделению Райчихинской ГБ приобрели современное медицинское оборудование: телекардографический комплекс для дистанционной передачи электрокардиограмм для консультации в региональный кардиоцентр и велотренажёрный комплекс для реабилитации больных после острого нарушения мозгового кровообращения. Закупка оборудования прошла в рамках программы оказания медицинской помощи людям с этим заболеванием.

В отделение платных услуг купили легковой автомобиль LADA. Его стоимость составила 680 тысяч рублей. Машина будет использоваться для оказания неотложной помощи больным на дому.

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#медицина #областная власть #Райчихинск

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