Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:40 0

Тридцатипроцентный спирт убивает до миллиона частиц covid за 30 секунд

Тридцатипроцентный спирт убивает до миллиона частиц covid за 30 секунд
Фото: tass.ru

Несколько десятков веществ для дезинфекции поверхностей исследовали специалисты Роспотребнадзора. Это и спиртосодержащие, и хлоросодержащие антиспетики. Оказалось, что все они достаточно эффективно борются с частицами коронавируса. Все лишь упирается во время их воздействия на заразу.

"В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд", - ссылается ТАСС на пресс-службу Роспотребнадзора.


Вещества с хлором обезображивают поверхности за несколько десятков секунд. При этом средства на третичных и четвертичных аминов приводят к смерти частиц коронавируса за нескольких минут.


От того Роспотребнадзор напоминает, что соблюдение норм гигиены, а также обработка помещений и рабочих поверхностей антисептиками — это не надуманная блажь, а реальный способ обезопасить себя от вируса.

Просмотров всего: 90

#здоровье #коронавирус #СМИ

распечатать


В России и мире

О новостях Роскосмоса теперь можно узнать в специальном мобильном приложении
В России и мире

Forbes зафиксировал спрос граждан России на покупку «золотых паспортов»
В России и мире

Зеленский и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
В России и мире

Вспышка более агрессивной формы коронавируса во Вьетнаме
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь