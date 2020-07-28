Тридцатипроцентный спирт убивает до миллиона частиц covid за 30 секунд

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Несколько десятков веществ для дезинфекции поверхностей исследовали специалисты Роспотребнадзора. Это и спиртосодержащие, и хлоросодержащие антиспетики. Оказалось, что все они достаточно эффективно борются с частицами коронавируса. Все лишь упирается во время их воздействия на заразу.

"В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд", - ссылается ТАСС на пресс-службу Роспотребнадзора.





Вещества с хлором обезображивают поверхности за несколько десятков секунд. При этом средства на третичных и четвертичных аминов приводят к смерти частиц коронавируса за нескольких минут.







От того Роспотребнадзор напоминает, что соблюдение норм гигиены, а также обработка помещений и рабочих поверхностей антисептиками — это не надуманная блажь, а реальный способ обезопасить себя от вируса.