Новый учебный год в школах начнётся в обычном формате

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– Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты 1 сентября, будут организованы традиционные линейки. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, – сказал министр.

Кравцов уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении ЕГЭ. Также перед началом учебного года все школы пройдут дезинфекцию. Планируется организовать колл-центр по всем вопросам, связанным с организацией обучения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение о формате занятий в российских школах будет приниматься 20 августа по каждому региону отдельно.