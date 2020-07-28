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О новостях Роскосмоса теперь можно узнать в специальном мобильном приложении

О новостях Роскосмоса теперь можно узнать в специальном мобильном приложении

Корпорация Роскосмос запустила собственное мобильное приложение. Доступная для всех типов смартфонов программа обещает стать полноценной информационной площадкой.

Актуальные новости госкорпорации и её дочерних компаний, свежие фото с космодромов, дистанционное зондирование земли, фотоблог космонавтов со станций, прямые трансляции запусков, все это и многое другое вместит в себя приложение.

"Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями. Свои предложения по внедрению новых функций и выявленных в ходе пользования замечаниях можно направлять по электронной почте: webmaster@roscosmos.ru или через форму обратной связи, установленную непосредственно в приложении", - цитирует пресс-службу Роскосмоса ТАСС.

К слову, приложение поддерживает версии Android - 5 и выше, а также iOS - 11.0 и выше!

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