О новостях Роскосмоса теперь можно узнать в специальном мобильном приложении

Актуальные новости госкорпорации и её дочерних компаний, свежие фото с космодромов, дистанционное зондирование земли, фотоблог космонавтов со станций, прямые трансляции запусков, все это и многое другое вместит в себя приложение.



"Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями. Свои предложения по внедрению новых функций и выявленных в ходе пользования замечаниях можно направлять по электронной почте: webmaster@roscosmos.ru или через форму обратной связи, установленную непосредственно в приложении", - цитирует пресс-службу Роскосмоса ТАСС.



К слову, приложение поддерживает версии Android - 5 и выше, а также iOS - 11.0 и выше!