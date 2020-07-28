Из подтопленных домов в Октябрьском районе начала уходить вода

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По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Амурской области в ситуации с паводком в Октябрьском районе наметилась положительная динамика. В селе Смелое вода ушла из всех 29 подтопленных домов, придомовая территория освободилась на 27 участках 29 затопленных. В селе Романовка вода покинула один жилой дом. Подтопленными остаются 37 придомовых территории и 6 домов.

Напомним, ранее мы писали, что спасатели эвакуировали 21 человека, в том числе — 10 детей. Жителей подтопленных домов разместили в пунктах временного размещения в спорткомплексе и средней школе села Екатеринославка.

В настоящее время все эвакуированные жители села Смелое уже вернулись в свои дома. В пункте временно размещения остались только четверо жителей села Романовка.

На вечер 27 июня движение по селу Смелое возможно на всех видах транспорта, по Романовке — только на спецтехнике. К ликвидации паводка привлечен 71 человек и 16 единиц техники.

Несмотря на постоянное снижение воды в обоих подтопленных сёлах действует режим ЧС, объявленный главой района 26 июля. Работа сил и средств Амурской подсистемы РСЧС будет продолжена до полной стабилизации обстановки.