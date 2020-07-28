Forbes зафиксировал спрос граждан России на покупку «золотых паспортов»

Так называемые «золотые паспорта» для некоторых социальных слоев наших сограждан не являются новинкой. Такие документы можно получить с помощью инвестирования денежных средств в экономическое развитие той или иной страны. Сумма вкладываемых денег варьируется в зависимости от законодательства желаемого к переселению государства. Интерес к таким документам вызвала инфекция коронавируса, которая сейчас гуляет по планете. Получение ВНЖ или гражданства стало альтернативой туристическим визам, выдача которых прекратилась с момента начала всемирного карантина.

С начала пандемии количество обращений россиян по программам инвестирования выросло на 18%. Чаще всего наши соотечественники делают запросы в Португалию, Кипр и Мальту. Примечательно, что ряд стран намеренно снижает пороги необходимых инвестиций для будущих граждан, с целью восполнения бреши, оставленной после запрета на туристические поездки.