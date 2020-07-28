Forbes зафиксировал спрос граждан России на покупку «золотых паспортов»
На территории Российской Федерации резко вырос спрос на приобретение вида на жительство или гражданства другой страны. Об этом сообщает «BFM.ru».
Так называемые «золотые паспорта» для некоторых социальных слоев наших сограждан не являются новинкой. Такие документы можно получить с помощью инвестирования денежных средств в экономическое развитие той или иной страны. Сумма вкладываемых денег варьируется в зависимости от законодательства желаемого к переселению государства. Интерес к таким документам вызвала инфекция коронавируса, которая сейчас гуляет по планете. Получение ВНЖ или гражданства стало альтернативой туристическим визам, выдача которых прекратилась с момента начала всемирного карантина.
С начала пандемии количество обращений россиян по программам инвестирования выросло на 18%. Чаще всего наши соотечественники делают запросы в Португалию, Кипр и Мальту. Примечательно, что ряд стран намеренно снижает пороги необходимых инвестиций для будущих граждан, с целью восполнения бреши, оставленной после запрета на туристические поездки.
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