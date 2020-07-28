Зеленский и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

Представители Донецкой и Луганской республик объявили о переходе к «прекращению огня» на бессрочной основе. На фоне этого заявления президенты России и Украины обсудили детали урегулирования кризиса внутри украинского государства. Главы государств обсудили реализацию переговоров в ходе саммита «Нормандской четверки», которая будет проходить в Париже. Также был обсужден вопрос разминирования территорий Донбасса, открытия пропускных пунктов на разграниченной территории.



Помимо прочего была затронута тема пандемии коронавирусной инфекции, а также вопрос проведения местных выборов на территории Украины. Верховная рада, при этом, отметила, что на неподконтрольных Украине территориях выборы проводиться не будут. Напомним, что планируемая ранее встреча глав государств в Берлине не состоялась, виной тому стала как пандемия коронавируса, так и невыполнение украинской стороной ряда договоренностей. Москва отмечает, что украинские власти регулярно уклоняются от обязательств по «нормандскому соглашению».