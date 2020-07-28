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28июля
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сегодня, 05:32 0

Зеленский и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

Зеленский и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
Фото: dialog.ua

27 июля в силу ступил договор «о прекращении огня». Об этом сообщает «РИА Новости».

Представители Донецкой и Луганской республик объявили о переходе к «прекращению огня» на бессрочной основе. На фоне этого заявления президенты России и Украины обсудили детали урегулирования кризиса внутри украинского государства. Главы государств обсудили реализацию переговоров в ходе саммита «Нормандской четверки», которая будет проходить в Париже. Также был обсужден вопрос разминирования территорий Донбасса, открытия пропускных пунктов на разграниченной территории.

Помимо прочего была затронута тема пандемии коронавирусной инфекции, а также вопрос проведения местных выборов на территории Украины. Верховная рада, при этом, отметила, что на неподконтрольных Украине территориях выборы проводиться не будут. Напомним, что планируемая ранее встреча глав государств в Берлине не состоялась, виной тому стала как пандемия коронавируса, так и невыполнение украинской стороной ряда договоренностей. Москва отмечает, что украинские власти регулярно уклоняются от обязательств по «нормандскому соглашению».

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#коронавирус #политика #Украина

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