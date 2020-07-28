Студент университета разработал виртуальную собаку-поводыря для слабовидящих

Студента, разработавшего девайс, зовут Энтони Каму. Молодой разработчик надеется, что его проект сможет помочь людям, потерявшим зрение. Особенно актуальным, по мнению Каму, такой гаджет станет для людей, которые не могут содержать животных в своем жилище. Электронное устройство получило название «Тея», и имеет достаточно небольшой размер. Прибор имеет ряд систем наблюдения и контроля маршрута, а также способен откликаться на голосовые команды.

Устройство имеет функцию голосового оповещения, и вполне способно не только предупредить об опасности, но и поддержать светскую беседу. Примечательно, что помимо голосового помощника, «Тея» оказывает давление на ладонь человека, имитируя поводок собаки, которая тянет слабовидящего в нужном направлении. Эта система добавлена с целью полного контроля перемещения владельца даже в условиях повышенного шума. В данный момент устройство проходит испытания и готовится к выходу на мировой рынок.