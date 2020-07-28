Netflix объявил о начале съемок сериала по мотивам «Ведьмака»

Над новым проектом будут работать режиссер Деклан де Барра и продюсер – сценарист Лорен Шмидт. Новый сериал будет носить название «Ведьмак: Происхождение». Картина, действие которой будет разворачиваться за тысячу лет до появления Геральта, никак не повлияет на выход второго сезона оригинальной истории. Примечательно, что дата выхода нового сезона четко обозначена 2021 годом, тогда как выход сериала «Ведьмак: Происхождение» не имеет конкретных временных рамок. Компания Netflix не озвучила даты выхода сериала.

На данный момент известно, что анонсированный сериал будет повествовать о появлении первого в истории ведьмака. Вернувшись к истокам, Netflix планирует показать историю борцов с нечистью от самого начала. Не исключено, что зрителям расскажут, как именно ведьмаки получали свои сверхчеловеческие способности, и каким именно образом оттачивали свое мастерство.