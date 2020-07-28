Вспышка более агрессивной формы коронавируса во Вьетнаме

Последние три месяца во Вьетнаме не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, но за прошедшие выходные ситуация резко переменилась. Сразу четыре жителя крупного туристического города Дананг показали положительные результаты прохождения анализа на COVID-19. Двое инфицированных находятся в крайне тяжелом состоянии.

Дополнительные анализы показали, что зараженные больны новым типом инфекции, которая более стремительно распространяется и дает осложнения в самом начале болезни. Власти РФ заявили, что Роспотребнадзор детально проанализирует новый тип инфекции, как только вьетнамские ученые опубликуют полногеномную последовательность штаммов. Власти Вьетнама, в свою очередь, принимают жесточайшие меры безопасности, планируя эвакуировать до 80 тысяч человек из Дананга, с последующим закрытием населенного пункта на карантин. Подавляющая часть эвакуируемых – вьетнамские туристы.