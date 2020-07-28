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28июля
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сегодня, 00:26 0

Пермяки выстроили "живую цепочку" ради спасения девушки

Пермяки выстроили
Фото: miloserdie.ru

Тонущую в Каме девушку заметили гуляющие по набережной прохожие, один из которых бросился спасать утопающую. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гуляющие по набережной пермяки услышали, как на помощь зовет тонущая девушка, которая заплыла достаточно далеко от берега. Один из очевидцев моментально бросился в воду, и поплыл к утопающей. Когда неравнодушный пермяк стал вытаскивать девушку на берег, стало ясно, что покатые плиты набережной не позволяют добраться до ровной поверхности, чтобы провести необходимые спасательные процедуры. Ситуация осложнилась, и подняться к набережной спасатель и утопающая своими силами не могли.

Очевидцы случившегося выстроились цепочкой по наклонным плитам, образовав «живой трос». Общими усилиями пострадавшую вытащили на ровную поверхность и оказали первую помощь. Позже на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Имя спасителя, который, не раздумывая и секунды бросился на помощь, пока не известно. Жители Перми уже начали называть его «Герой Камы».

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#помощь #СМИ

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