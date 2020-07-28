Пермяки выстроили "живую цепочку" ради спасения девушки

Гуляющие по набережной пермяки услышали, как на помощь зовет тонущая девушка, которая заплыла достаточно далеко от берега. Один из очевидцев моментально бросился в воду, и поплыл к утопающей. Когда неравнодушный пермяк стал вытаскивать девушку на берег, стало ясно, что покатые плиты набережной не позволяют добраться до ровной поверхности, чтобы провести необходимые спасательные процедуры. Ситуация осложнилась, и подняться к набережной спасатель и утопающая своими силами не могли.

Очевидцы случившегося выстроились цепочкой по наклонным плитам, образовав «живой трос». Общими усилиями пострадавшую вытащили на ровную поверхность и оказали первую помощь. Позже на место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали. Имя спасителя, который, не раздумывая и секунды бросился на помощь, пока не известно. Жители Перми уже начали называть его «Герой Камы».