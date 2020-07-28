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Выбор читателей за 27 июля

Выбор читателей за 27 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 27 июля.

В Амурской области еще четыре человека скончались от COVID-19

В Амурской области подтверждены 32 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 632 заражения COVID-2019.

Амурчане выиграли в лотерею 25 миллионов рублей

За первые полгода амурчане стали обладателями крупных лотерейных выигрышей. Двое жителей области стали миллионерами.

Михаил Дегтярёв впервые вышел к участникам акций в Хабаровске

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Трансляция встречи с хабаровчанами велась в его Instagram.

Валерий Кипелов посвятил песню экс-амурчанке

Выпускница музыкальной школы Циолковского Валерия Головач выступила на одной сцене с легендой отечественного рока Валерием Кипеловым. Как сообщает администрации ЗАТО, талантливая амурчанка играла на кларнете в составе симфонического оркестра Курской государственной филармонии, который в феврале этого года отправился в гастрольный тур с известным музыкантом.

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#Обзор #интернет #СМИ

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