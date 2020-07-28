Выбор читателей за 27 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 27 июля.

В Амурской области подтверждены 32 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 632 заражения COVID-2019.



За первые полгода амурчане стали обладателями крупных лотерейных выигрышей. Двое жителей области стали миллионерами.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Трансляция встречи с хабаровчанами велась в его Instagram.

Выпускница музыкальной школы Циолковского Валерия Головач выступила на одной сцене с легендой отечественного рока Валерием Кипеловым. Как сообщает администрации ЗАТО, талантливая амурчанка играла на кларнете в составе симфонического оркестра Курской государственной филармонии, который в феврале этого года отправился в гастрольный тур с известным музыкантом.