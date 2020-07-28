Астрологический прогноз на 28 июля: Водолеям грозят недоразумения на службе, а Тельцам нужно заняться уборкой

Восход Солнца: 04:53

Заход Солнца: 20:19

Солнце в Льве.

Овен. День может быть осложнен недоразумениями и придирками в отношениях со старшими родственниками. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Будьте снисходительны и благоразумны. Добрые советы близких не принесут вам вреда. День неблагоприятен для крупных покупок и приобретения недвижимости. Избегайте массовых мероприятий, шумных компаний и непривычной обстановки. Высока вероятность несчастного случая. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Будьте внимательны при работе с бумагами. Вас ждут перемены в личной жизни. Особенно это касается мужчин-Овнов.

Телец. Займитесь уборкой, и мысли в порядок приведете, и избавитесь от ненужных вещей. Девам не стоит уходить от проблем: сегодня они обещают стать той самой ступенью к преображению, которой остро недоставало.

Близнецы. День символизирует постижение вечных истин, проявление творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое внесет изменение в ваше миропонимание. Вероятна успешная творческая деятельность. Не рекомендуется употребление спиртных напитков, посещение массовых мероприятий. Сейчас важно сосредоточиться. Возможно, вам предстоит заниматься сразу несколькими делами.

Рак. Этот период времени откроет перед вами широкие возможности для творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений, на которые вы можете отважиться. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности. Может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь.

Читайте также

Астрологический прогноз на неделю 23 июля – 29 июля

Лев. Весы сегодня могут столкнуться с ограничением в быту и питании, сужением своих полномочий и возможностей, жесткими правилами на своей или чужой территории. Постарайтесь заняться сегодня своим душевным состоянием. Медитация, духовные практики или молитвы – все будет полезно.

Дева. Астрологи советуют быть готовым к тому, что окружающие попытаются свалить на вас вину за то, что вас совсем не касается. Приберегите для них свои лучшие аргументы защиты и оставайтесь спокойным. Двойственный, противоречивый день. С одной стороны, Водолеи будут ощущать почти детскую радость от приближающегося праздника, а с другой - предчувствовать и предвидеть тревожные события начала нового года, которые могут быть связаны с глобальными изменениями в жизни каждого человека и общества в целом. Рекомендуется отбросить тяжелые мысли и отдать предпочтение радости и веселью.

Весы. Не впадайте в крайности, не требуйте у шефа повышения после того, как он похвалил вас за хорошо проделанную работу. Вероятно некоторое улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Однако планеты советуют не терять чувства меры. Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству вы можете потерять почву под ногами и оказаться в полном одиночестве. Возможно, скоро вам придется пересмотреть планы или изменить тактику действий.

Скорпион. Удачный день для творческих исканий, экспериментов, получения информации. Вероятно осуществление давней мечты или неожиданное приятное известие. Женщинам-Скорпионов звезды советуют при общении с близким человеком избегать острых тем. Во второй половине дня у семейных Скорпионов не исключена ссора или размолвка со слезами и взаимными обвинениями. Пассивный, созерцательный день. Используйте благоприятный момент для обдумывания или решения отложенных дел. В личной жизни предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать. Все благополучно разрешится, если вы будете действовать по своему обыкновению обдуманно и осторожно.

Читайте также

Гороскоп на июль 2020 года: Рыбам не стоит торопиться, а Девам необходимо быть решительнее

Стрелец. В критике тоже можно найти позитив, если вам придется выслушивать в свой адрес замечания, проявите себя с лучшей стороны! Противоречивый день. Первая половина дня может быть бесцветной и безрадостной. Бизнесменам звезды не советуют спешитьс инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий и после действовать уверенно. К вечеру положение может измениться. Вероятно событие, которое окажется ярким и запоминающимся. Не бойтесь рисковать.

Козерог. Сегодня залог успеха Козерогов - спокойствие. Приветствуется отсутствие спешки и суеты. Не рекомендуется чересчур интенсивное общение, напряженная творческая и умственная деятельность. Вас ждет обычный трудовой день. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным.

Водолей. Сегодня вам грозят недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу, данный период этому не благоприятствует. Избегайте нервного перенапряжения, как источника тяжелых заболеваний. Вам необходимо искать нестандартное решение задачи, которую перед ним поставит начальство.

Рыбы. Сегодня Рыбам важно не поддаться внешнему давлению, как явному, так и завуалированному. Небезопасно уступать соблазну, руководствовать обидой и реагировать на провокации, в том числе, идущие сверху. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и усилий, контакты с партнерами несут обманчивые надежды и, скорее всего, закончатся разочарованиями. Возможны негативное влияние или ложный совет, который приведет к ошибкам в работе или финансовым потерям. Будьте предельно осторожны — повышена вероятность травм.

Астролог: Вальдемар Небоходцев