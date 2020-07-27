ФСБ сообщает о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности не уточнили, где именно и в какое время злоумышленник намеревался совершить теракт. В момент задержания по силовикам был открыт огонь из автоматического оружия, после чего боевика нейтрализовали. Следственный комитет РФ сообщил, что террористом было произведено пять выстрелов. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. На месте происшествия было найдено три гранаты, автомат Калашникова и три снаряженных магазина для оружия.

Следствие выяснило причастие злоумышленника к одной из запрещенных на территории Российской Федерации организаций, и в данный момент выясняется гражданином какой страны является ликвидированный боевик. Об угрозе теракта и местонахождении террориста сообщил брат убитого, который заподозрил родственника в связях с сирийскими боевиками. Подробности происшествия уточняются.