Российские школы откроют с 1 сентября

Министерство просвещения уже сейчас подготавливается к проведению линеек 1 сентября. Сергей Кравцов отдельно подчеркнул, что речи о переходе на дистанционное обучение не ведется, и первого сентября школьники по всей России выйдут на стандартное, очное обучение. Также были подчеркнуты положительные качества дистанционной формы обучения, которая вынужденно тестировалась весной этого года.

Разговоры о возвращении на традиционную форму обучения велись уже достаточно давно. В конце июня Кравцов заявлял об усилениях мер эпидемиологической безопасности в общеобразовательных учреждениях и намерениях выпустить учащихся на очную форму обучения. Тогда было до конца не ясно, пойдут ли ученики в школы, ведь намерения министра просвещения не являлись жестким решением или официальным приказом. Сейчас был дан твердый ответ: обучение вернется к стандартной форме, школы будут принимать учащихся с 1 сентября.