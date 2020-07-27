Российские школы откроют с 1 сентября
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школы вернутся к стандартной форме обучения первого сентября этого года. Об этом сообщает «РБК».
Министерство просвещения уже сейчас подготавливается к проведению линеек 1 сентября. Сергей Кравцов отдельно подчеркнул, что речи о переходе на дистанционное обучение не ведется, и первого сентября школьники по всей России выйдут на стандартное, очное обучение. Также были подчеркнуты положительные качества дистанционной формы обучения, которая вынужденно тестировалась весной этого года.
Разговоры о возвращении на традиционную форму обучения велись уже достаточно давно. В конце июня Кравцов заявлял об усилениях мер эпидемиологической безопасности в общеобразовательных учреждениях и намерениях выпустить учащихся на очную форму обучения. Тогда было до конца не ясно, пойдут ли ученики в школы, ведь намерения министра просвещения не являлись жестким решением или официальным приказом. Сейчас был дан твердый ответ: обучение вернется к стандартной форме, школы будут принимать учащихся с 1 сентября.
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