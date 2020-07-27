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27июля
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сегодня, 18:28 0

На 21 перекрёстке Благовещенска поставят консольные светофоры

На 21 перекрёстке Благовещенска поставят консольные светофоры
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf

В Благовещенске 21 перекрёсток оборудуют современными светофорами. На улицах города появятся транспортные и пешеходные электронные регулировщики, светодиодные табло обратного отсчета времени, а также впервые поставят дорожные знаки «Пешеходный переход» на консолях с подсветкой, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

На всех перекрёстках уже закончили земляные работы, готовы траншеи, пробурили скважины под опоры. Более чем на половине объектов выставлены стойки и на 30 % перекрёстках установлено светофорное оборудование.

– Работы по модернизации светофорных объектов выполняются для повышения безопасности дорожного движения – не только автомобильного, но и пешеходного. На перекрёстках появляются дополнительные консоли, на которых будут установлены светофорные объекты, – сообщили представители подрядчика.

Новые светофоры появятся на перекрёстках:

ул. Горького – ул. Калинина;

ул. Горького – ул. Б. Хмельницкого;

ул. Горького – ул. Шевченко;

ул. Горького – ул. Пионерская;

ул. Горького – ул. 50 лет Октября;

ул. Горького – ул. Шимановского;

ул. Горького – ул. Кузнечная;

ул. Калинина – ул. Ленина;

ул. Калинина – ул. Зейская;

ул. Калинина – ул. Амурская;

ул. Калинина – ул. Красноармейская;

ул. Калинина – ул. Октябрьская;

ул. Калинина – ул. Ломоносова;

ул. Калинина – ул. Забурхановская;

ул. Калинина – ул. Пролетарская;

ул. Калинина, д. 84;

ул. Воронкова – ул. Кантемирова;

ул. Воронкова – ул. Василенко;

ул. Воронкова (в районе авторынка);

ул. Калинина – ул. Рабочая;

ул. Амурская – ул. Пушкина.

Все работы планируется завершить в октябре 2020 года. Средства получены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» из региональных и городских субсидий.

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#строительство #транспорт

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