На 21 перекрёстке Благовещенска поставят консольные светофоры
В Благовещенске 21 перекрёсток оборудуют современными светофорами. На улицах города появятся транспортные и пешеходные электронные регулировщики, светодиодные табло обратного отсчета времени, а также впервые поставят дорожные знаки «Пешеходный переход» на консолях с подсветкой, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.
На всех перекрёстках уже закончили земляные работы, готовы траншеи, пробурили скважины под опоры. Более чем на половине объектов выставлены стойки и на 30 % перекрёстках установлено светофорное оборудование.
– Работы по модернизации светофорных объектов выполняются для повышения безопасности дорожного движения – не только автомобильного, но и пешеходного. На перекрёстках появляются дополнительные консоли, на которых будут установлены светофорные объекты, – сообщили представители подрядчика.
Новые светофоры появятся на перекрёстках:
ул. Горького – ул. Калинина;
ул. Горького – ул. Б. Хмельницкого;
ул. Горького – ул. Шевченко;
ул. Горького – ул. Пионерская;
ул. Горького – ул. 50 лет Октября;
ул. Горького – ул. Шимановского;
ул. Горького – ул. Кузнечная;
ул. Калинина – ул. Ленина;
ул. Калинина – ул. Зейская;
ул. Калинина – ул. Амурская;
ул. Калинина – ул. Красноармейская;
ул. Калинина – ул. Октябрьская;
ул. Калинина – ул. Ломоносова;
ул. Калинина – ул. Забурхановская;
ул. Калинина – ул. Пролетарская;
ул. Калинина, д. 84;
ул. Воронкова – ул. Кантемирова;
ул. Воронкова – ул. Василенко;
ул. Воронкова (в районе авторынка);
ул. Калинина – ул. Рабочая;
ул. Амурская – ул. Пушкина.
Все работы планируется завершить в октябре 2020 года. Средства получены в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» из региональных и городских субсидий.
Просмотров всего: 165