Тройская унция золота рекордно выросла в цене за последние девять лет

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Итогом закрытия последней сессии торгов на бирже Comex стал рост цены золота на 0,8% к результату предыдущих торгов. Таким образом, тройская унция драгоценного метала впервые с сентября 2011 года превысила отметку в 1910 долларов. Однако, с началом пандемии коронавируса золото упало в цене до 1450 долларов.