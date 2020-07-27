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27июля
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сегодня, 17:50 0

Тройская унция золота рекордно выросла в цене за последние девять лет

Тройская унция золота рекордно выросла в цене за последние девять лет
Фото: https://tass.ru/

Итогом закрытия последней сессии торгов на бирже Comex стал рост цены золота на 0,8% к результату предыдущих торгов. Таким образом, тройская унция драгоценного метала впервые с сентября 2011 года превысила отметку в 1910 долларов. Однако, с началом пандемии коронавируса золото упало в цене до 1450 долларов.

Некоторые эксперты связывают такие перепады с перестройкой отдельных стран своей финансовой политики. В частности, Китая и США. Сама по себе тройская унция золота — это единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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#коронавирус #СМИ #финансы

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