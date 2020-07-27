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27июля
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Василий Орлов: «Крупные инвестпроекты улучшают социальную сферу населённых пунктов области»

Василий Орлов: «Крупные инвестпроекты улучшают социальную сферу населённых пунктов области»
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Крупные инвесторы помогают развивать спортивную инфраструктуру и оснащать медицинские организации. Так, в Сковородинской центральной районной больнице устанавливают современное оборудование. Модернизация проходит благодаря поддержке от компании «Транснефть», передаёт пресс-служба регионального правительства.

Компания приобрела для медучреждения комплекс суточного мониторирования, иммунохроматографический анализатор, два электрокардиографа, радиовизиограф, проявочную машину и гастрофиброскоп. Оснастить медицинское учреждение современным оборудованием удалось благодаря корпоративной благотворительной программе развития социальной инфраструктуры Дальневосточного региона на 2020-2022 годы.

Стоимость ремонта и оборудования в Сковородинской центральной районной больнице – более 20 миллионов рублей. Также, в рамках программы огородят территорию районной больницы и отремонтируют Джалиндинскую участковую больницу.

Кроме того, благодаря предприятию «Газпром трансгаз Томск» в этом году больница приобрела и аккумулятор для источника бесперебойного питания компьютерного томографа.

– Крупные инвестпроекты качественно улучшают социальную сферу городов и поселков Амурской области. Компании, развивая свой бизнес, вкладывают большие средства в социально-экономическое развитие территорий, где строят свои объекты. Так, например, в регионе уже оборудованы десятки стадионов и спортивных площадок в рамках социальной программы «Газпром – детям», она же позволила в этом году начать строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов, – отметил губернатор Василий Орлов.

В июне в Приамурье доставлено современное медицинское оборудование, которое купили задействованные в строительстве АГПЗ компании, среди этого оборудования – компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другое. Эта техника предназначена для Свободненской городской больницы и двух главных лечебных площадок на ГПЗ.

Кроме того, специально для больницы города Свободного компании «СИБУР» и «НИПИГАЗ» приобрели три автомобиля «скорой помощи». Они оснащены всем необходимым для эффективного и оперативного оказания медицинской помощи пациентам: дефибрилляторами, ЭКГ-аппаратами, наркозной аппаратурой.

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#губернатор #областная власть

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