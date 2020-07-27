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В новом сквере на Тайване высадят деревья и организуют культурный отдых

В новом сквере на Тайване высадят деревья и организуют культурный отдых

В Благовещенске, благодаря двум муниципальным грантам, вдохнут жизнь в общественную территорию в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Зелёной. Там высадят деревья и организуют культурно-развлекательные мероприятия, в том числе с участием животных, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в прошлом году на этом участке была оборудована зона отдыха с современными детской и спортивной площадками, высажены кустарники. Теперь это место ждёт дополнительно озеленение с помощью общественников и волонтёров.

Проект «Там, где клён шумит!» в числе прочих одержал победу в конкурсе на муниципальный грант. Начать его реализацию планируется уже в сентябре. Общий бюджет проекта составил около 202 тысячи рублей, из которых грантовая поддержка – почти 67 тысяч рублей.

Инициаторам проекта ещё предстоит утвердить перечень высаживаемых деревьев и кустарников. Предварительно, это будут клёны американский и приречный, амурский бархат, ясень, три вида сирени, калина и рябина. Помогать с озеленением сквера будут школьники и студенты, привлечь планируется около 90 добровольцев.

Кроме того, уже в августе на этой площадке развернётся масштабная культурная кампания по аналогии с «Культурным городом» на набережной. Её организует конноспортивный клуб «Аллюр».

Для развития добрососедских отношений и организации культурного отдыха жителей отдалённого района проектом «А у нас на районе!» предлагается проводить развлекательные мероприятия. Каждый выходной с 1 августа по 27 сентября жителей этого района будут развлекать танцевальными и вокальными выступлениями, цирковыми конными номерами.

И взрослые, и дети смогут поучаствовать в различных мастер-классах. Так, выступления с участием лошадей и пони будут посвящены верховой езде, в том числе лечебной, культуре общения с лошадью, цирковому искусству. Участниками проекта станут почти полторы тысячи благовещенцев, проживающих в районе. В будущем общественная территория станет новой точкой притяжения горожан из других частей города.

– Из-за уникального размещения нашего города на границе с Китаем центр культурной жизни сместился на набережную. В вечернее время она заполнена толпами гуляющих людей. Между тем, жителям отдалённых районов города не очень удобно добираться в противоположную часть города. Поэтому возникла необходимость организовать их культурный отдых вблизи дома. Конноспортивный клуб «Аллюр» имеет большой опыт проведения культурно-массовых мероприятий с участием лошадей, – считают организаторы.

Общий бюджет проекта составил 217 тысяч рублей, 100 тысяч – грантовая составляющая.

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#городская власть #отдых #строительство

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Странно!

    А почему не очередную свечную лавку?

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