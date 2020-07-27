Спектакли «Золотой Маски» для амурчан будут доступнее, чем для жителей других регионов

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Фестиваль «Золотая Маска» на Дальнем Востоке должен стать первым гастрольным проектом этого года. Он поможет театральным коллективам и зрителям вернуться к прежней культурной жизни.

В 2020 году, когда весь мир оказался в ситуации эпидемиологического кризиса, вызванного вирусом COVID-19, «Золотая Маска» не стала исключением, её деятельность была приостановлена.

Фестиваль — проект социальный, финансируемый бюджетом. Но, конечно, чтобы попасть на спектакли, зрителям нужно приобрести билеты. Руководитель региональных проектов «Золотой Маски» Наталья Яневская рассказала о финансовой стороне организации гастролей.

— Бюджет фестиваля складывается из трёх составляющих: это средства Министерства культуры РФ, Министерства культуры и национальной политики Амурской области и, конечно, поступления за проданные билеты, — говорит Яневская. — Привезти спектакль из Москвы или Санкт-Петербурга на Дальний Восток стоит не дёшево: это включает в себя проезд и проживание коллективов (в фестивале принимают участие шесть театров), провоз декораций, оплату труда технических сотрудников, расходы на рекламу, аренду площадки и необходимого технического оборудования. Сценическая адаптация спектакля — это в принципе одна из самых сложных задач и нередко самых затратных.

Билеты — важная часть бюджета, так как она позволяет покрыть те расходы, которые предусмотрены изначально организаторами, но не покрываются бюджетным финансированием. В частности, это транспортные расходы по Благовещенску и Амурской области. Кроме того, необходимо оплатить взнос в РАО за каждый спектакль и аренду за площадки, на которых показывают спектакли.

— Стоимость билетов мы устанавливали, с одной стороны, с учётом цен на премьерные спектакли театра драмы (от 600 рублей) и спектакли «Амурской осени» (от 500 рублей), — поясняет директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. —Для сравнения, в прошлом году на спектакли "Золотой Маски» в Хабаровске цены на билеты доходили до 4000 рублей. Ну а в Москве таких цен на спектакли давно уже нет, они гораздо выше.

— Наша ценовая политика —тоже часть социального проекта, – говорит директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина. — Спектакли распределены по площадкам в зависимости от технических возможностей сцены. В одной из постановок будет играть живой оркестр даже несмотря на то, что у нас нигде нет оркестровой ямы. Конечно, если бы не было пандемии, думаю, фестиваль имел бы более широкий размах, может быть, приехали и другие коллективы, но мы очень рады возможности вновь вернуться к гастролям.

Спектакли «Золотой Маски» в Благовещенске будут проходить с 1 по 13 сентября на сценах Амурского областного театра драмы и ОКЦ. Билеты можно приобрести в театральных кассах или на сайтах amurteatr.ru и okcblag.ru. Стоимость билетов на спектакли «Золотой Маски» — 500, 1000 и 1500 рублей.

Иван Михайлов.