В этом году глобальные уровни углекислого газа достигли своего максимума

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Даже коронавирус, остановивший мировую промышленность, не смог затормозить растущую динамику углекислого газа. Глобальные уровни CO2 продолжают расти. Даже в сравнении с прошлым, 2019 годом, уровень CO2 повысился как минимум на 2-3 промилле. Об этом сообщает ресурс «Земля. Хроники жизни».

Двуокись углерода (CO2) - мощный парниковый газ, как и метан (CH4). Они задерживают тепло Солнца в атмосфере Земли, повышая глобальные температуры. Ведь захваченное тепло по законам физики не может выйти из атмосферы. Этим и опасно происходящее.