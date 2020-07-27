Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 0

В этом году глобальные уровни углекислого газа достигли своего максимума

В этом году глобальные уровни углекислого газа достигли своего максимума
Фото: earth-chronicles.ru

Даже коронавирус, остановивший мировую промышленность, не смог затормозить растущую динамику углекислого газа. Глобальные уровни CO2 продолжают расти. Даже в сравнении с прошлым, 2019 годом, уровень CO2 повысился как минимум на 2-3 промилле. Об этом сообщает ресурс «Земля. Хроники жизни».

Двуокись углерода (CO2) - мощный парниковый газ, как и метан (CH4). Они задерживают тепло Солнца в атмосфере Земли, повышая глобальные температуры. Ведь захваченное тепло по законам физики не может выйти из атмосферы. Этим и опасно происходящее.

Просмотров всего: 66

#коронавирус #наука #природа #СМИ

распечатать


Коронавирус 2

В Амурской области еще четыре человека скончались от COVID-19
В России и мире

Германия отказывается возвращать Россию в «Большую семерку»
Общество 1

Волонтёры навели порядок возле бирюзового карьера в Верхнеблаговещенском
В России и мире

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь