Олег Имамеев: «В соцсетях не появлюсь. Общаться будем лично»

Новый мэр Благовещенска работает не менее десяти часов в сутки, отношение к команде характеризует как позитивное, но не исключает кадровые перестановки, любит Благовещенск, детей и кошек, и убеждён, что идти на работу надо с желанием и чаще встречаться с людьми.

О команде



— Ещё не задумывался над ощущениями в мэрском кресле. Но оно мне точно не тесновато, — на первый вопрос о комфорте на новой должности ответил Олег Имамеев.



С действующей командой, а это вся администрация, за год сработался, поэтому уже не в «чужой тарелке». Коллектив считает достаточно компетентным, профессиональным и способным решать те задачи, которые стоят, их огромное количество. С ключевыми фигурами — а это заместители, диалог состоялся. Ориентиры обозначены: работаем в течение года, итоги подводим по результатам. У каждого есть время подумать, переориентироваться на новый формат работы. Всё честно и объективно, все высказались за.



— Какие требования у вас к команде?



— Работоспособность, профессионализм, горящие глаза — чтобы не было так называемой «замыленности», отсутствия интереса и желания быстрее уйти с работы. Должно быть желание идти на работу — тогда сработаемся.



О городе и людях



— Бытует мнение, что за последние годы Благовещенск пришёл в упадок. Разделяете ли вы это мнение и каков ваш взгляд на город?



— Насчёт упадка не согласен абсолютно, его нет. Сам достаточно долго живу в городе — с 1991 года, когда мне было 17 лет, я поступил здесь в ДальГАУ. Хорошо вижу динамику развития, она очевидна по застройке города, по глобальным изменениям территорий. Нет того отрицательного акцента — «у нас всё плохо». Возможно, не совсем всё показано людям из того, что сделано. Это тоже один из элементов нашей новой политики: о каждом шаге рассказывать населению. Тогда и негатив уменьшится.



— Свой аккаунт в соцсетях планируете завести?



— Нет. Я сторонник общения глаза в глаза. Формат работы будет простой — выезжать в разные районы города и встречаться с людьми. Будем работать с каждым, выходить на альтернативные «точки кипения». Однозначно продолжу свою практику выезда не менее раза в неделю на проблемные территории и обсуждать такие темы, как дороги, дворы, отопительный сезон, ремонт жилья и так далее. И теснее будем работать с депутатами —через них идёт большое количество информации от горожан.



— А как к критике относитесь?



— Я за критику — когда она конструктивная. Она даёт идеи, подсказывает направления. Но надо разделять: критика и оскорбления несовместимы, а грань между ними в последнее время стёрлась.

О городских проблемах

— Какие проблемы города в горящей повестке мэра. Самое главное: водоотведение и дороги, как будете решать задачи?



— Продолжим реализацию всех тех масштабных национальных проектов, которые начаты на территории города. Это и берегоукрепление и ремонт улично-дорожной сети. Есть хороший задел на ремонт системы ливневой канализации, это один из самых болевых моментов нашего города. Вообще, проблемных точек не так много, но они масштабны. Мы все понимаем, что они находятся в плоскости недофинансирования при отсутствии нормативно-правовой базы. Поэтому будем создавать чёткие понятные программы действий и участвовать последовательно в мероприятиях по достижению целей. Да, много лет говорилось о схеме ливневой канализации для Благовещенска. Мы сейчас не говорим, а реально работаем над созданием этой схемы. Второй этап — разработка проектно-сметной документации, а затем по рейтингу наиболее затопляемых проработаем каждую территорию в отдельности, в частности, строительно-монтажные работы.



— Есть шанс, что этот вопрос решится?



— Шанс — правильное слово, он у всех есть. Но у меня есть твёрдая уверенность, что мы это будем делать. Я глубоко убеждён, что максимально достигнем тех целей, которые ставим. Что касается дорог, то технически верно сначала заменить сети. Они ветхи, как бумага — около 70 процентов износа в городе. Сейчас люди жалуются на перекопы, но это тот самый признак, что скоро на участке уложат новый асфальт, а не наоборот.



Сейчас, по словам Олега Имамеева, болевые точки города разделены в несколько плоскостей: экономическая составляющая, городское хозяйство (дворовые территории, система водоотведения, дороги, общественное пространство), социальные вопросы. Важно, по мнению мэра, охватить отдалённые территории — Моховая падь, Астрахановка, Тайвань и другие. Эти микрорайоны должны получать не меньше внимания, чем центр. Распределение «благ» должно быть более равномерным. И в этом поможет именно обратная связь для формирования «пакета желаний» от населения, обязательно с учётом возрастных категорий. Уже сейчас кто-то хочет шумную игровую площадку, а кто-то тихую зону для релаксации и кормления белочек. Самое важное — шаговая доступность.

О семье и кошках



— Вы сами из большой семьи?



— Да. У родителей четверо детей, я старший.



— А у вас сколько детей?



— Трое. Сыновья Антон, ему 17 лет, Александр — ему 8 и дочка Агата — ей 5 лет.



— Домашние питомцы в большой семье есть?



— Да, сразу скажу — я кошатник. У нас два кота живут Гиви и Герасим. Один полупородистый, второй обычный дворовый кот. Прихожу домой, они встречают, радуются. Мне общение с детьми и животными помогает снять дневное напряжение, стресс.



— Как вы отдыхаете?



— Отдыхаю по стандартному формату: физкультура, футбол, теннис. Второй вид отдыха — обычные прогулки один-два раза в неделю, реже - выезды на природу.



— Как семья отреагировала на ваше решение стать мэром, наверняка ведь меньше времени стало для общения?



— Они в меня верят, они со мной и у нас достаточно хорошие семейные традиции. Все понимают, что мой выбор осознанный, а не стихийный, поэтому поддерживают.

О СМИ и музыке



— Какие читаете информационные ресурсы и что выбираете — газеты или электронные СМИ?



— Практически не смотрю эти ресурсы, там стало много информационного мусора. А та информация, которая должна до меня дойти — обязательно дойдёт. Газеты не читаю точно. Читаю книги.



—Что предпочитаете?



— Советских авторов. Хабаровское книжное издательство «Мужество» люблю, книгу «Дерсу Узала» и всю эту серию в целом. Солженицына люблю, Иванов близок. Некоторые детективы норвежских авторов, наших популярных. В основном книги художественные — за их чтением забываешь о реалиях, погружаясь в сюжет. Но времени на чтение мало.



— А музыка? Что слушаете и владеете ли какими-то инструментами?



— Немного играю на гитаре, но не пою — голос не тот. Я рос на поп-музыке 90-х, это напоминание о юности, фонотека сохранилась. Классика, да — очень нравится Вагнер, у него сильная музыка.

Ожидания



— Ваша предшественница Валентина Калита пожелала вам терпения и больше прислушиваться к людям. Что бы вы сами себе пожелали?



— Многое бы пожелал. Но с Валентиной Сергеевной соглашусь в том, что мы с горожанами должны слышать друг друга. Должность ответственная и она напрямую связана с людьми. Всё остальное — это просто профессионализм, компетентность, наличие времени, всё, что определяет твой профессиональный круг. Но самое главное — слышать и понимать людей, и от них получать то же самое.

Татьяна Карпенко.