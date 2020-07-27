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27июля
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сегодня, 16:52 6

В Амурской области еще четыре человека скончались от COVID-19

В Амурской области еще четыре человека скончались от COVID-19
Фото: unsplash.com

В Амурской области подтверждены 32 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 632 заражения COVID-2019.

Больше всего пациентов выявлено в Благовещенске — 19. Четыре заражения обнаружили в Прогрессе, по два в Белогорском и Магдагачинском районах, по одному в Зее, Ивановском, Константиновском, Октябрьском и Бурейском районах.

1 497 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Скончались 43 человека, 67 % из них – люди старше 65 лет.

989 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 955 человек.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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    2 часа назад

    В свободном тесты кончились?

  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    Почему в Хаб. кр. смертность меньше в 3 раза? Кто за это ответит? Губернатор, РосПозНадз, министр здрав-ия

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    В Хабаровск помощь летит из москвы,а мы похоже тут сами по тихому вымрем

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    В Хабаровске могут честнее считать. С данными у многих проблема. ВОЗ и The Economist сегодня: 40 стран зарегистрировали новые суточные рекорды (естественно, не РФ), всего >1 млн. инфицированных за 4 дня глобально. Некоторые страны (вкл. Британию и Норвегию) закрылись от Испании, где всего официально погибли 28432 человека, однако, действительное количество может быть больше на 60%.

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    Простите, имел в виду честнее там, где больше. Если, конечно, здесь правильно посчитали относительные величины.

  • Парус

    Парус
    7 минут назад

    Николай К.- да, вы правы. Уровень смертности в регионе зависит от уровня медицины. Вот корновиркс и показал- где, как и что...

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