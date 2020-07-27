В Амурской области еще четыре человека скончались от COVID-19

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В Амурской области подтверждены 32 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 632 заражения COVID-2019.



Больше всего пациентов выявлено в Благовещенске — 19. Четыре заражения обнаружили в Прогрессе, по два в Белогорском и Магдагачинском районах, по одному в Зее, Ивановском, Константиновском, Октябрьском и Бурейском районах.



1 497 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Скончались 43 человека, 67 % из них – люди старше 65 лет.



989 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 955 человек.