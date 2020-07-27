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сегодня, 16:40 1

Стивен Сигал претендует на «Дальневосточный гектар»

Стивен Сигал претендует на «Дальневосточный гектар»
Фото: Nikolai Galkin/TASS

Голливудский актер Стивен Сигал захотел вступить в программу «Дальневосточный гектар». Как пишет «Российская газета», об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, находясь в этнокомплексе Бурятии.

– Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Я бы хотел обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, – заявил Сигал.

За время действия программы землю в Бурятии получили 2,1 тысячи человек, а в Забайкальском крае — 3,2 тысячи человек.

Напомним, что возможность оформить «гектар» на территории Бурятии и Забайкальского края появилась у дальневосточников 1 февраля этого года. Земли доступны только гражданам РФ с регистрацией по месту жительства на территории ДФО.

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#Дальний Восток #шоу-бизнес

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Комментарии
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    11 минут назад

    Пора Стивену присмотреть себе губернаторское кресло в России. А то мотыляется, как бомж...

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