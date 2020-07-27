Стивен Сигал претендует на «Дальневосточный гектар»
Голливудский актер Стивен Сигал захотел вступить в программу «Дальневосточный гектар». Как пишет «Российская газета», об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, находясь в этнокомплексе Бурятии.
– Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Я бы хотел обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, – заявил Сигал.
За время действия программы землю в Бурятии получили 2,1 тысячи человек, а в Забайкальском крае — 3,2 тысячи человек.
Напомним, что возможность оформить «гектар» на территории Бурятии и Забайкальского края появилась у дальневосточников 1 февраля этого года. Земли доступны только гражданам РФ с регистрацией по месту жительства на территории ДФО.
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