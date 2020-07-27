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27июля
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сегодня, 16:29 0

В Свободненском районе закроют переезд на станции Ледяная

В Свободненском районе закроют переезд на станции Ледяная
Фото: unsplash.com

Временно закроют железнодорожный переезд по станции Ледяная в Свободненском районе. С 24:00 часов 26 июля по 20:00 часов 27 июля на нечётном пути станции будут очищить щебёночный балласт, сообщает пресс-служба администрации Свободненского района.

Для мероприятий используется путевая машина ЩОМ.

Информация о проведении очистительных работ поступила от Чесноковской дистанции пути филиала ОАО «РЖД». Во время очистки на переезде запрещён проезд автомобильного транспорта.

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#транспорт

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