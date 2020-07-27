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сегодня, 16:18 2

Детей Приамурья научат сострадать бездомным животным

Детей Приамурья научат сострадать бездомным животным
Фото: unsplash.com

Благовещенские волонтёры инициировали проект «Быть человеком – иметь сострадание». Авторы – общественная организация любителей животных города Благовещенска «Велес». Их инициатива направлена на гуманное обращение с бесхозными животными. В этом им помогут средства президентского гранта, сообщает региональное правительство.

В детских лагерях и во время общегородских мероприятий будут проводиться различные акции, направленные на бережное отношение к уличным животным. Также запланирован цикл передач на региональном телевидении, героями которых станут зоопсихологи, кинологи, ветеринары и волонтеры.

Работы по воплощению проекта в жизнь уже начались. Активисты закупают все необходимое на средства президентского гранта: звуковое оборудование, компьютер, телевизор для создания телепрограмм и ростовые куклы для проведения мероприятий.

– Цикл передач о правилах безопасного поведения с агрессивными животными поможет избежать нападения собак на улицах города и минимизировать травмы. Всего планируется выпустить 24 программы, провести не менее 25 игровых программ и организовать не менее восьми акций, направленных на поддержку городских приютов, – объяснила руководить проекта Нина Стельмахова.

Активисты планируют привлечь к участию примерно 100 волонтеров, около 400 тысяч жителей Амурской области. Также предусмотрено создание нескольких пунктов по оказанию консультативной и юридической помощи в случаях жестокого обращения с животными. В работе этого пункта примут участие студенты-юристы.

Проект «Быть человеком – иметь сострадание» победил во втором конкурсе Фонда Президентских грантов 2020 года в направлении «Охрана окружающей среды и защита животных». На его реализацию амурчане получили почти два миллиона рублей. Общая стоимость проекта – более трёх миллионов.

Это не первый Президентский грант у организации «Велес». Ранее неравнодушные благовещенцы на выигранные средства создали кабинет социальной ветеринарной помощи. https://www.amur.info/news/2019/11/01/162447

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#животные #образование

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Славянскому богу Велесу обычно в жертву приносили быка, горло которого вспарывали прямо на капище, голову быка оставляли у святилища, а тушу забирали себе

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    А римляне жгли рыжих собак, насколько помню... Но сейчас время иное... ))

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