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27июля
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сегодня, 16:13 0

Василий Орлов: «Видеонаблюдение на строительных площадках Приамурья повышает ответственность подрядчиков»

Василий Орлов: «Видеонаблюдение на строительных площадках Приамурья повышает ответственность подрядчиков»
Фото: Виктор Фельдшеров

Активная работа по установке камер видеонаблюдения ведётся на площадках по возведению 26 ФАПов в 13 районах Амурской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. По сообщению министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова, видеооборудование уже установлено на двух таких объектах, по остальным уже заключены соответствующие контракты, и следить за строительными работами онлайн на большинстве объектов станет возможным через две недели.

Как считает глава министерства, такие методы контроля позволят сэкономить людской ресурс, ведь тогда выезжать на объекты можно будет только по заранее разработанному плану.

Глава региона Василий Орлов о пользе наблюдения за строительством с помощью видео высказался так:

— Круглосуточное видеонаблюдение существенно повышает ответственность подрядной организации и, соответственно, качество выполняемых работ.

Первыми объектами, на которых было установлено видеооборудование за счёт министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, стали Дом культуры в городе Свободном, ФОК и женская консультация.

Сегодня мероприятия по установке таких систем ведутся на следующих строительных и ремонтных объектах: реанимационное отделение Амурской областной клинической больницы, 2 школы на 1500 (Благовещенск) и 528 (Свободный) мест, дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Благовещенске, здание под женскую консультацию в Свободном, детский сад на 70 мест в селе Екатеринославка.

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#губернатор #областная власть #строительство

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