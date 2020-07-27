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В ДВОКУ пройдет финал «Суворовского натиска»

В ДВОКУ пройдет финал «Суворовского натиска»
Фото: mil.ru

23 августа на полигоне ДВОКУ впервые состоится финал международного конкурса полевой выучки экипажей мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», который является одним из главных и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр. Ожидается, что на Дальний Восток прибудет не менее 10 команд от разных стран мира.

Напомним, что месяц назад на полигоне училища состоялся всеармейский этап соревнований среди сильнейших команд вооруженных сил России, на котором победу одержала команда ДВОКУ. В настоящее время из сильнейших экипажей сформирована команда страны для участия в международном этапе.

Всего в ходе АрМИ-2020 прорйдут 30 конкурсов на территории пяти государств — России, Азербайджана, Армении, Беларуси, и Узбекистана. В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых войдут около 5 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #конкурсы

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