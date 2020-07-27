Михаил Дегтярёв может полететь в космос в качестве испытателя
Российский оператор суборбитальных полетов в космос компания «КосмоКурс» готова предоставить временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву возможность полететь в космос в качестве испытателя, пишут РИА Новости.
Ещё в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, Дегтярёв заявил о намерении отправиться в космический полет в качестве испытателя техники.
— Дегтярёв вызвался в качестве испытателя на полёты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярёв, — сказал гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.
Уточняется, что такой полёт возможен не ранее 2025 года.
Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярёва после снятия с должности Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах.
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