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27июля
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сегодня, 15:38 3

Михаил Дегтярёв может полететь в космос в качестве испытателя

Михаил Дегтярёв может полететь в космос в качестве испытателя
Фото: РИА Новости

Российский оператор суборбитальных полетов в космос компания «КосмоКурс» готова предоставить временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву возможность полететь в космос в качестве испытателя, пишут РИА Новости.

Ещё в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от ЛДПР, Дегтярёв заявил о намерении отправиться в космический полет в качестве испытателя техники.

— Дегтярёв вызвался в качестве испытателя на полёты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярёв, — сказал гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

Уточняется, что такой полёт возможен не ранее 2025 года.

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярёва после снятия с должности Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах.

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#Дальний Восток #космос

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Комментарии
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  • PRO

    PRO
    25 минут назад

    Вот у человека карьерный "взлет" пошел.

  • Tуман

    Tуман
    9 минут назад

    Билет НА один конец

  • ay

    ay
    33 секунды назад

    Он губернировать должен, а не летать в космос. КосмоКурс - шарага какая-то. Сколковская. На 2025 год назначен первый полёт в недокосмос.

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