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сегодня, 15:23 2

Конституционный суд запретил отчислять учеников после 9 класса

Конституционный суд запретил отчислять учеников после 9 класса
Фото: unsplash.com

Российский конституционный суд проверил федеральный закон «Об образовании» на соответствие 43 статье Конституции РФ, сообщает «Российская газета». В основном законе страны говорится о том, что «Каждый имеет право на образование», но в ряде школ были выявлены факты отчисления детей по окончанию 9 класса.

Проверка была проведена после то, как житель Омска подал в суд на руководство гимназии №19. Причиной обращения стало отчисление дочери после 9 класса. В гимназии в 10 классе предусматривалось 81 место. Попасть в старшие классы можно было на основании личного рейтинга ученика. Школьница заняла 86 место и была отчислена.

Школа, имеет полное право производить отбор на основании рейтинга учеников при приёме. Девушка уже училась в данной гимназии. Прекращение учёбы возможно только по отчислению школьника после завершения обучения.

«Федеральный закон не содержит указания на то, что результаты индивидуального отбора могут служить основанием для отчисления обучающихся из общеобразовательной организации», — указал Конституционный суд.

В регионах России зачисление в 10 классы происходит по-разному. Многие определяют порядок индивидуального отбора, но не рассматривают дальнейшее обучение тех, кто его не прошёл. Конституционный суд Российской Федерации считает такой подход неверным.

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#закон

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    40 минут назад

    Если ребенок хочет учиться в 10-11 классе, школа обязана его взять и учить! А то качают права директора этого возьму этого нет, жалобу в прокуратуру и все капец, пинка под зад такому директору. Понятно кому нужен этот троечники, но.. Закон есть закон!

  • МояМишель

    МояМишель
    4 минуты назад

    В гимназиях г. Благовещенска такая же история. Директор объявил, что после окончания 9 класса и выдачи аттестатов все автоматически считаются отчисленными, а для поступления в 10 класс необходимо писать заявление. Прием осуществляется на основании среднего балла аттестата (не ниже 4,3) и оценок по профильным предметам. В итоге на сайте 1 гимназии были выложены списки фамилий детей по профильным классам, но без ранжирования, в отличие, например, 4 Алексеевской гимназии, где списки прозрачны (указаны и средний балл и оценки). Это дает повод думать, что, в 1 гимназию могут быть зачислены дети не по уровню знаний, а "по блату".

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