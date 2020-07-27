Конституционный суд запретил отчислять учеников после 9 класса

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Проверка была проведена после то, как житель Омска подал в суд на руководство гимназии №19. Причиной обращения стало отчисление дочери после 9 класса. В гимназии в 10 классе предусматривалось 81 место. Попасть в старшие классы можно было на основании личного рейтинга ученика. Школьница заняла 86 место и была отчислена.

Школа, имеет полное право производить отбор на основании рейтинга учеников при приёме. Девушка уже училась в данной гимназии. Прекращение учёбы возможно только по отчислению школьника после завершения обучения.

«Федеральный закон не содержит указания на то, что результаты индивидуального отбора могут служить основанием для отчисления обучающихся из общеобразовательной организации», — указал Конституционный суд.

В регионах России зачисление в 10 классы происходит по-разному. Многие определяют порядок индивидуального отбора, но не рассматривают дальнейшее обучение тех, кто его не прошёл. Конституционный суд Российской Федерации считает такой подход неверным.