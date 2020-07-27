Германия отказывается возвращать Россию в «Большую семерку»

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О решении Германии не возвращать Россию в G7 заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. В интервью Rheinische Post он сказал, что этот шаг станет возможен только после решения крымского вопроса.

«Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — передает слова Мааса





Вспомнил министр иностранных дел Германии и о важности выполнения Минских соглашений по Донбассу. Вообще, он считает, что тема Крыма должна подниматься уже после урегулирования ситуации на востоке Украины.



Другое мнение у президента США Дональда Трампа. Если прагматично трактовать его слова, то исключение РФ из "Большой восьмерки" - это своеобразная месть за неудачу его предшественника Барака Обамы на международной арене. Присутствие же Владимира Путина на встрече G7, по его мнению, вопрос здравого смысла.



Но в разрез тезисов своего президента выступил американский сенат. Так 23 июля представители Демократической партии США внесли в сенат проект резолюции против участия России в заседаниях «большой семёрки».