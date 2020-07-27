В Тындинском и Сковородинском районах пройдут дожди

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По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории Тындинского и Сковородинского района ожидаются дожди и грозы. В других районах области – без осадков. В ночные и утренние часы туман и дымка. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью +17°C…+22°C, днем +28°C…+33°C.

В Благовещенске во вторник небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура ночью будет в пределах +20°C…+22°C, днем воздух прогреется до +32°C.

В Зее завтра +28°C, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду. В Шимановске и Белогорске преимущественно без осадков. Столбик термометра днем покажет +25°C…+29°C. Ветер слабый до 4 метров в секунду. В Архаре облачно. Дневные температуры будут в пределах +26°C…+30°C. Ветер юго-восточный, слабый. В Свободном облачно с прояснениями. Температура днем +20°C…+23°C. Ветер северо-восточный слабый. В Завитинске и Райчихинске завтра +24°C…+27°C, переменная облачность, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, сообщает портал rp5.ru.