В августе стартует экспедиция на самую высокую вершину Приамурья

Фото: Владислав Герасимов

Гора Город-Макит расположена в Селемджинском районе. Эта вершина является пиком хребта Ям-Алинь и официально считается самой высокой точкой Приамурья (почти 2300 метров над уровнем моря). Гора уникальна тем, что находится прямо на границе с Хабаровским краем и разделяет бассейны двух крупных рек – Буреи и Зеи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Цель похода — разведать новый туристический маршрут. Экспедиция продлится две недели. Участие в ней примут восемь человек: представители туристической компании, Норского заповедника, спасотряда гражданской авиации, энтузиасты.

Группа стартует из Благовещенска до поселка Златоустовск, оттуда — заброска в тайгу вездеходом. Команде предстоит пройти более 50 километров пешком по абсолютно диким местам и непролазной тайге.

— Мы идем с определенной задачей — исследовать окрестности и наметить маршрут. На вершине 1600 метров есть горное озеро. Ещё один интересный объект – сквозная пещера. Есть задумка организовать в этих местах летний палаточный лагерь, нужно найти площадку для посадки вертолёта. У этого северного направления большие перспективы. Просматривается межрегиональный маршрут, часть которого пройдет по территории Хабаровского края. Это водный сплав по реке Нимелен до села имени Полины Осипенко, или до села Тугур, где открывается выход к Охотскому морю, – рассказал организатор экспедиции Андрей Давыдюк.

Город-Макит давно привлекает внимание путешественников, как одна из самых живописных вершин. Узкие долины чередуются со скалистыми пиками и каменными россыпями. Поверхность скальника покрыта лишайниками и мхом. На пути встречаются следы древнего обледенения. С высоты открываются великолепные виды дальневосточной тайги, однако побывать там довелось не многим — добраться туда непросто.

Несмотря на труднодоступность, вершина вполне может стать точкой притяжения туристов, уверены организаторы экспедиции. Новый туристический маршрут предполагает заброску групп к палаточному лагерю вертолётом из поселка Экимчан. Тогда Город-Макит станет доступен взрослым и детям с 14 лет, не имеющим ограничений по здоровью.

К слову, в переводе с эвенкийского «макит» означает «перевал в город». С якутского — «направление по течению». Также с горой связана загадочная история. 46 лет назад хабаровские альпинисты совершили беспрецедентный лыжный поход и установили на вершине барельеф писателю, путешественнику, инженеру-геодезисту Григорию Федосееву. Те, кто покорял Город-Макит позже говорят, что в настоящее время следов присутствия барельефа не обнаружено. Для кого-то это может стать еще одним поводом отправиться исследовать самую высокую вершину Амурской области.