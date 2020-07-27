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27июля
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сегодня, 13:23 5

Амурчане выиграли в лотерею 25 миллионов рублей

Амурчане выиграли в лотерею 25 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

За первые полгода амурчане стали обладателями крупных лотерейных выигрышей. Двое жителей области стали миллионерами.

Самый крупный выигрыш составил два миллиона рублей. Еще два амурчанина получили более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, есть счастливчик, который стал обладателем нового автомобиля.

Общая сумма выигрышей по лотерейным билетам, распространяемых под брендом «Столото» через Почту России в Приамурье, за шесть с половиной месяцев текущего года составила 25 миллионов рублей.

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#жизнь

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Комментарии
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  • C.Б.

    C.Б.
    1 час назад

    Верится с трудом)

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Думаешь, партнерский материал "Столото"?

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Знакомая за несколько месяцев потратила 11 тысяч рублей на лотереи, а выиграла 400 рублей:)) Когда начинают плохо продаваться билеты, тогда появляются новости, о том что выигрывают миллионы, и люди начинают покупать билеты..:)

  • E-van

    E-van
    53 минуты назад

    Допустим, выиграли 25. А сколько за это время проиграли? Нет такой статистики? А зря.

  • XANDER

    XANDER
    2 минуты назад

    хм..сколько "столото" занесло в амуринфо за рекламу для поиска новых лохов?

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