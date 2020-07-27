Амурчане выиграли в лотерею 25 миллионов рублей

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За первые полгода амурчане стали обладателями крупных лотерейных выигрышей. Двое жителей области стали миллионерами.

Самый крупный выигрыш составил два миллиона рублей. Еще два амурчанина получили более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, есть счастливчик, который стал обладателем нового автомобиля.

Общая сумма выигрышей по лотерейным билетам, распространяемых под брендом «Столото» через Почту России в Приамурье, за шесть с половиной месяцев текущего года составила 25 миллионов рублей.