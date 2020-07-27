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сегодня, 13:15 1

Волонтёры навели порядок возле бирюзового карьера в Верхнеблаговещенском

Волонтёры навели порядок возле бирюзового карьера в Верхнеблаговещенском

В это воскресенье волонтёры убрались возле карьера в Верхнеблаговещенском. Правда, на сам водоём добровольцам попасть всё же не удалось — мусор собирали на территории от шлагбаума до карьера.

Хлам сортировали на три части: стекло, пластик и бумага. По подсчётам активистов, на субботник пришли около полусотни человек. Собрали и вывезли три грузовика отходов. С вывозом и утилизацией мусора помог региональный оператор — ООО «Полигон».

— Полтора года назад друзья показали мне это место. А уже в этом году, когда мы приехали сюда, то удивились тому, что здесь горы мусора. Мы с друзьями решили сохранить место таким же красивым, каким оно было полтора года назад. Я не ожидал, что так много людей откликнутся, - рассказал один из инициаторов акции Денис Солдатов.

Территория вокруг карьера с 2004 года разделена на две части: непосредственно сам карьер и территория от шлагбаума до него — промышленная зона. Каждая из них принадлежит разным собственникам. Собственник промышленной зоны помогал волонтёрам и выделил грузовик для вывоза мусора.

Владелец карьера рассказал, что водоём — незаконное место отдыха. Это производственный объект третьего класса опасности, пару лет назад в нём утонула женщина. Любой, кто решит весело провести здесь время, может заработать штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Раньше здесь добывали строительный камень гранодиорит— это магматическая горная порода. В месторождение круглый год просачивались воды. Во время работ их откачивала насосная станция, но после закрытия таявшие снега, дожди и грунтовые воды накопились в котловане, и образовалось озеро. Затонувшему в нём экскаваторе — около 30 лет. Техника служила до 2013 года, пока предприятию не запретили добывать камень. Экскаватор не стали поднимать, потому что надеялись, что организация заработает снова.

Волонтёры надеются, что после уборки карьер закроют и он останется чистым и недоступным для туристов.

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#помощь #природа

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Комментарии
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  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Вот как бы попросить волонтеров собрать мусор на берегу озера Утесное, это в районе станции Белогорье. Я и сам присоединюсь. Блин отдыхают там сплошные свиньи, прям рядом с мусором и тут же сами его оставляют , смотреть противно. Сам я там не отдыхаю, часто мимо проезжаю на дачу

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