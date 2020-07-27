Подать заявку на жилищный сертификат дети-сироты могут до 31 июля

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Дети-сироты до 31 июля могут подать заявление на получение средств на улучшение жилищных условий. По распоряжению губернатора Приамурья Василия Орлова, на улучшение жилищных условий детей-сирот из бюджета области выделили 95 миллионов рублей.

Срок подачи заявлений на получение средств заканчивается 31 июля 2020 года. На официальной странице министерства социальной защиты населения в Instagram появилось соответствующее объявление. — Напоминаем, граждане, получившие право на социальную выплату, должны будут приобрести жилье до конца 2020 года, — говорится в сообщении ведомства. Сумма сертификата будет рассчитана исходя из стоимости 33 квадратных метров жилья по средней рыночной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию.

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#Недвижимость #соцзащита

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