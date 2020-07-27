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27июля
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сегодня, 12:49 0

Подать заявку на жилищный сертификат дети-сироты могут до 31 июля

Подать заявку на жилищный сертификат дети-сироты могут до 31 июля
Фото: unsplash.com

Дети-сироты до 31 июля могут подать заявление на получение средств на улучшение жилищных условий. По распоряжению губернатора Приамурья Василия Орлова, на улучшение жилищных условий детей-сирот из бюджета области выделили 95 миллионов рублей.

Срок подачи заявлений на получение средств заканчивается 31 июля 2020 года.

На официальной странице министерства социальной защиты населения в Instagram появилось соответствующее объявление.

— Напоминаем, граждане, получившие право на социальную выплату, должны будут приобрести жилье до конца 2020 года, — говорится в сообщении ведомства.

Сумма сертификата будет рассчитана исходя из стоимости 33 квадратных метров жилья по средней рыночной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию.

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#Недвижимость #соцзащита

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