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сегодня, 12:08 0

Более десяти выпускников Амурской области сдали ЕГЭ на сто баллов

Более десяти выпускников Амурской области сдали ЕГЭ на сто баллов
Фото: ru.depositphotos.com

В Приамурье пришли результаты единого государственного экзамена по физике. Один из учеников последних классов из города Белогорска Максим Дударь набрал 100 баллов. Выпускник говорит, что на этом испытании совсем не волновался, ведь для него оно было четверым.

До этого юноша сдал математику, русский язык и информатику. Свою жизнь он планирует связать IT-технологиями.

Высокие баллы по физике также получили ещё три испытуемых: двое из Благовещенска и один из Свободного. Помимо физики стали известны результаты ЕГЭ по истории. Стобалльников нет, но сразу три выпускника получили высокие баллы.

— Несмотря на дистанционное обучение, ЕГЭ в этом году амурские выпускники сдают лучше, чем в предыдущие. Средний балл по всем предметам, в том числе по физике и истории, вырос, — рассказала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

До этого высший балл по русскому языку получили 8 выпускников и 2 по информатике.

Следующие результаты ЕГЭ будут известны до 30 июля. Оцениваемыми дисциплинами являются обществознание и химия.

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#образование #школа

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