Россиян предупредили о росте цен на домашний интернет

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Корректировка ценовой политики — это обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.

«Вымпелком» с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. В компании пояснили, что изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов.

Сообщается также, что подобные изменения коснутся пользователей провайдеров «ЭР-Телеком», «Акадо» и МТС. Последний уже повысил цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года, «Эр-Телеком» увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло около десяти процентов клиентов.

Среди операторов, которые только рассматривают повышение тарифов, — «Ростелеком». Компания не исключает в будущем изменения стоимости по отдельным архивным тарифным планам, которые уже не соответствуют рыночному уровню.

В ФАС сообщили, что информация об изменении тарифов поступила в ведомство и находится на детальном рассмотрении. В случае выявления признаков нарушения будут приняты антимонопольные меры.