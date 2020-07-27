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27июля
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сегодня, 11:51 2

Россиян предупредили о росте цен на домашний интернет

Россиян предупредили о росте цен на домашний интернет
Фото: unsplash.com

В России цены на домашний интернет и телевидение могут подняться до 15 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

Корректировка ценовой политики — это обычная практика во всех отраслях экономики, однако в нынешнем году на рыночную ситуацию значительное влияние оказывает пандемия COVID-19.

«Вымпелком» с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Вместе с этим оператор поднял скорость на этих тарифных планах до 100 Мбит/с. В компании пояснили, что изменения коснутся лишь части клиентов архивных тарифов.

Сообщается также, что подобные изменения коснутся пользователей провайдеров «ЭР-Телеком», «Акадо» и МТС. Последний уже повысил цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года, «Эр-Телеком» увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло около десяти процентов клиентов.

Среди операторов, которые только рассматривают повышение тарифов, — «Ростелеком». Компания не исключает в будущем изменения стоимости по отдельным архивным тарифным планам, которые уже не соответствуют рыночному уровню.

В ФАС сообщили, что информация об изменении тарифов поступила в ведомство и находится на детальном рассмотрении. В случае выявления признаков нарушения будут приняты антимонопольные меры.

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#интернет #связь

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Комментарии
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  • Ыукпун

    Ыукпун
    31 минута назад

    Если в договоре в строчках с мелким шрифтом не было слов про возможность в одностороннем порядке изменятт условия оплаты, то компания мож6т не хило влететь. Правда вероятность, что у клиента сохранился тот договор весьма низка. На это и расчитана грабиловка.

  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    13 минут назад

    Когда на рынке предоставления услуг связи, ШПД останется один ростелеком такой новостью вас будут оповещать два раза в году.

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