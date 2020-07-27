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сегодня, 11:25 0

В Октябрьском районе эвакуировали 21 человека из-за паводка

В Октябрьском районе эвакуировали 21 человека из-за паводка
Фото: 28.mchs.gov.ru

Обновлено: 11:35

Октябрьский район пострадал от дождевого паводка. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, в селах Смелое и Романовка подтоплено 66 придворовых территорий и 36 частных жилых домов.

Спасатели эвакуировали 21 человека, в том числе — 10 детей. Жителей подтопленных домов разместили в пунктах временного размещения в спорткомплексе и средней школе села Екатеринославка.

С 26 июля глава района ввёл режим чрезвычайной ситуации на территории Смелого и Романовки.

С вчерашнего вечера на территории района работают зампред правительства Александр Нестеренко и первый заместитель министра лесного хозяйства Алексей Севостьянов. Возле Морозовки и Любимого Ромненского района ночью выставили посты для наблюдения за паводком.

На помощь жителям из Благовещенска выехали две группы спасателей областного поисково-спасательного отряда. В их распоряжении - мотопомпы и теплопушки из резерва материальных ресурсов правительства Амурской области.

Спасатели будут откачивать воду из подпольев.

Также на месте работают аэромобильная группировка и оперативная группа главного управления МЧС России по Амурской области под руководством начальника лавного управления Игоря Смирнова, прибывшие из Благовещенска, пожарные районной пожарной части и 7-й пожарно-спасательной части по охране г.Завитинска.

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#погода #происшествия

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