В Октябрьском районе эвакуировали 21 человека из-за паводка

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Обновлено: 11:35



Октябрьский район пострадал от дождевого паводка. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, в селах Смелое и Романовка подтоплено 66 придворовых территорий и 36 частных жилых домов.

Спасатели эвакуировали 21 человека, в том числе — 10 детей. Жителей подтопленных домов разместили в пунктах временного размещения в спорткомплексе и средней школе села Екатеринославка.



С 26 июля глава района ввёл режим чрезвычайной ситуации на территории Смелого и Романовки.



С вчерашнего вечера на территории района работают зампред правительства Александр Нестеренко и первый заместитель министра лесного хозяйства Алексей Севостьянов. Возле Морозовки и Любимого Ромненского района ночью выставили посты для наблюдения за паводком.



На помощь жителям из Благовещенска выехали две группы спасателей областного поисково-спасательного отряда. В их распоряжении - мотопомпы и теплопушки из резерва материальных ресурсов правительства Амурской области.



Спасатели будут откачивать воду из подпольев.

Также на месте работают аэромобильная группировка и оперативная группа главного управления МЧС России по Амурской области под руководством начальника лавного управления Игоря Смирнова, прибывшие из Благовещенска, пожарные районной пожарной части и 7-й пожарно-спасательной части по охране г.Завитинска.