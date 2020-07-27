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27июля
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сегодня, 10:43 0

На дополнительных выборах в амурский парламент зарегистрировано четыре кандидата

На дополнительных выборах в амурский парламент зарегистрировано четыре кандидата

13 сентября на избирательных участках будут ждать жителей части Свободного, Свободненского и Серышевского районов, а также Циолковского. Довыборы в единый день голосования пройдут по одномандатному избирательному округу № 14, сообщает администрация Свободненского района.

Ранее сообщалось, что все «парламентские» партии вступят в предвыборную гонку. В итоге окружную избирательную комиссию документы представили четыре кандидата: Сергей Башкатов (ЛДПР), Василий Офицеров («Единая Россия»), Оксана Федосеева (КПРФ) и Александр Чуян («Справедливая Россия»).

Напомним, место стало вакантным после того, как 12 мая депутат Татьяна Фарафонтова скончалась после продолжительной болезни.

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#выборы #заксобрание #областная власть

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