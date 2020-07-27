Следователи назвали лидеров среди российских регионов по налоговым преступлениям

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Своеобразный антирейтинг по количеству налоговых преступлений в регионах составили в СК РФ. В его лидерах оказались Москва и Московская область. В общем на их долю приходится - 380 уголовных дел в данной сфере. Следом за ними Краснодарский край с 133 уголовными делами, его догоняет Ставрополье со 108. Замыкает «великолепную пятерку» Ростовская область с 96 уголовными делами.

Эти же регионы первые по числу уголовных дел, которые были направлены в суд, а также по сумме причиненного ущерба, пишут «Известия» со ссылкой на «РИА».



Следователи такие результаты связывают с численностью населения и экономическим потенциалом субъектов.



«Ежегодно российский бюджет теряет из-за налоговых преступлений более 58 млрд рублей. При этом динамика налоговой преступности находится на относительно стабильном уровне на протяжении последних лет», - говорит заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.